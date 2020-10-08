За парты школьники в столице вернутся через неделю - 29 октября Источник: открытые источники

Школы столицы уйдут на осенние каникулы 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

За парты школьники вернутся через неделю - 29 октября. Такое решение принял Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов.

Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика - негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.

По данным городских властей, сейчас в Киеве на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыты 3 школы: две в Печерском районе и одна в Оболонском. На дистанционном обучении находится 377 классов в 152 школах. Коронавирусом болеют 410 школьников и 302 педагога.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины определило такие даты каникул у школьников и студентов в 2020/2021 году:

осенние каникулы: 26 октября - 1 ноября;

зимние каникулы: 25 декабря - 10 января;

весенние каникулы: 22 - 28 марта;

летние каникулы: 1 июня - 31 августа.

4 октября сообщалось, что коронавирусом в Украине болеют 1257 учащихся школ.