В мэрии сообщили, когда школьники в Киеве уйдут на каникулы [ Редактировать ]
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Школы столицы уйдут на осенние каникулы 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
За парты школьники вернутся через неделю - 29 октября. Такое решение принял Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов.
Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика - негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.
По данным городских властей, сейчас в Киеве на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыты 3 школы: две в Печерском районе и одна в Оболонском. На дистанционном обучении находится 377 классов в 152 школах. Коронавирусом болеют 410 школьников и 302 педагога.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины определило такие даты каникул у школьников и студентов в 2020/2021 году:
- осенние каникулы: 26 октября - 1 ноября;
- зимние каникулы: 25 декабря - 10 января;
- весенние каникулы: 22 - 28 марта;
- летние каникулы: 1 июня - 31 августа.
4 октября сообщалось, что коронавирусом в Украине болеют 1257 учащихся школ.
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