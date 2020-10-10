Пандемія COVID-19: у світі зареєстрували новий антирекорд захворюваності [ Редактировать ]
Не лише в Україні. Коронавірусні антирекорди - в усьому світі.
За останню добу майже 353 тисячі нових інфікованих. Загальне число хворих - 37 мільйонів! Лідерами за кількістю нових заражень є Індія, США та Бразилія.
У країнах Європи теж сплеск. Від початку пандемії - 100 тисяч випадків ковіду за добу. Накриває Британію, Іспанію і Францію - там щодня по 10 тисяч позитивних тестів.
по теме
У МОЗ оприлюднили умови безкоштовного тестування українців у приватних лабораторіях
Найбільша кількість госпіталізацій - до лікарень з важкими формами COVID-19 потрапила рекордна кількість українців
Максим Степанов оприлюднив вартість лікування коронавірусу в Україні
Пацієнти, яким доводиться лікуватися від коронавірусу у лікарнях, часто скаржаться на вартість послуг
Чому хворі на COVID-19 втрачають нюх та смак
Втрата нюху стала одним з найбільш яскравих симптомів коронавірусу. Коли він виникає? І скільки відновлюється нюх у пацієнтів?
Як швидко і безкоштовно здати тест на COVID-19
Хоча усі представники влади кажуть, що потужності для тестувань постійно збільшують, але кожен бачить: отримати тест швидко і безкоштовно вдається не всім
У Київських лікарнях закінчуються ліжка для хворих на коронавірус
За минулу добу у столиці захворіли 567 людей - це найбільше від початку епідемії COVID-19
Юлія Тимошенко закликала створити Національний штаб боротьби з COVID-19
Пандемія в Україні набуває загрозливих масштабів, тож країні потрібно більше безоплатних тестів та ліків, відкрити гарячу лінію для пацієнтів і розгорнути додаткові мобільні бригади медиків та місця у лікарнях