Не лише в Україні. Коронавірусні антирекорди - в усьому світі.

За останню добу майже 353 тисячі нових інфікованих. Загальне число хворих - 37 мільйонів! Лідерами за кількістю нових заражень є Індія, США та Бразилія.

У країнах Європи теж сплеск. Від початку пандемії - 100 тисяч випадків ковіду за добу. Накриває Британію, Іспанію і Францію - там щодня по 10 тисяч позитивних тестів.