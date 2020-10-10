"Українська соціологічна група" вже кілька тижнів проводить опитування по кожному регіону. Питання такі: за кого голосували б люди на виборах в обласну та міську раду, та кого хочуть бачити мером.

Що відповіли респонденти Херсону та області?

Якби місцеві вибори на Херсонщині відбулись уже зараз - "Українська соціологічна група" провела дослідження. За його результатами:

Найбільші шанси потрапити до обласної ради має "Опозиційна платформа - За життя" - у них чверть голосів виборців;

Другі - "Слуги народу" (16%);

За ними - партія "Нам тут жити!" (14%)

Розклад сил у міську раду Херсона інший:

Більше 20 % голосів має "Блок Володимира Сальдо";

15% у партії "Нам тут жити!";

14% опитаних готові проголосувати за "Опозиційну платформу - За Життя"

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":

Головною інтригою є протистояння опозиції і партії влади. У першу чергу, це пов'язано з мотивацією виборців - вони прагнуть змін, вони не вдоволені несправедливістю.

Щодо виборів мера Херсона, то згідно з соціологічним опитуванням, у другий тур мають усі шанси вийти Ігор Колихаєв від групи "За майбутнє" (28%), та колишній міський голова Володимир Сальдо (26%).