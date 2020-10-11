В столице Республики Беларусь Минске перед началом очередной акции протеста правоохранители начали задерживать участников. Об этом сообщает TUT.by.

На проспекте Победителей силовики задержали четырех журналистов. Это представители изданий БелаПАН, "Новага Часу", ТАСС. Их везут в Октябрьский РУВД "для проверки документов". Также насилие применяют и в отношении случайных прохожих.

К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же.

В Минске закрыты пять станций метро "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".

Ранее мы писали, что в Беларуси готовится народная инаугурация Светланы Тихановской. Видеообращение записали сама оппозиционерка.