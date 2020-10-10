Александр Лукашенко, 10 октября, посетил СИЗО КГБ и пообщался с находящимися там членами Координационного совета и представителями оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

По данным СМИ, общение длилось более четырех часов, на ней присутствовали члены координационного совета оппозиции и объединенного штаба, а также бывший кандидат в президенты, в частности - Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Илья Салей.

фото: pul_1

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Как пишет канал, Лукашенко "хотел услышать мнения всех". При этом содержание беседы не раскрывается. Известно только, что Лукашенко произнес фразу: "Конституцию на улице не напишешь".

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, как Тихановская покинула Беларусь.

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