Чотири ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Найманці вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Вогнева активність окупантів не вщухала і сьогодні вночі.

Бойовики вели вогонь з гранатомета поблизу Авдіївки. Втрат серед військових немає, вогонь у відповідь армійці не відкривали - зазначили у штабі.