Украина откроет новое консульство в Польше [ Редактировать ]
Украина откроет консульство в польском Вроцлаве. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой.
По его словам, Украина стремится обеспечить своим гражданам консульскую опеку, в частности, тем, которые находятся в Польше.
Поэтому я одобрил решение об открытии нового украинского консульства в городе Вроцлав. Ожидаю, что оно заработает уже в следующем году.
Ранее мы писали, что Украина открывает консульство в Румынии. Такое решение было принято для поддержания украинской общины в стране.
по теме
Завтра заплановане підписання економічних угод, зокрема, в Одесі. Напередодні польський очільник відвідав історико-меморіальний комплекс "Биківнянські могили" під Києвом.
Был рассмотрен иск об одном из инцидентов
В ОП анонсировали подписание ряда двусторонних документов
В среду, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прошедшем саммите ЕС-Украина