Украина откроет консульство в польском Вроцлаве. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой.

По его словам, Украина стремится обеспечить своим гражданам консульскую опеку, в частности, тем, которые находятся в Польше.

Поэтому я одобрил решение об открытии нового украинского консульства в городе Вроцлав. Ожидаю, что оно заработает уже в следующем году.

Ранее мы писали, что Украина открывает консульство в Румынии. Такое решение было принято для поддержания украинской общины в стране.