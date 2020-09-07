Украина откроет в Румынии новое консульство. Оно будет находиться в городе Сигету-Мармацией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Бухарест, передает пресс-служба МИД Украины.

Такое решение было принято для поддержания украинской общины Румынии.

Я принял решение открыть консульство в городе Сигету-Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для украинцев в Румынии.

По словам Кулебы, новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с Румынией.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил посла Украины в Румынии.