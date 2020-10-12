4420 українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. 43 людини померли, 903 одужали. Такі оперативні дані Ради Нацбезпеки. Найбільше нових випадків на Харківщині - 741. На Сумщині - 418. На Полтавщині - 244. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині. І відсьогодні в Україні діє нове карантинне зонування. У червоній залишається Канів на Черкащині. Уперше почервоніли Суми. Натомість до помаранчевої зони із червоної перейшов Тернопіль і кілька районів області. Київ - теж у помаранчевій зоні. Ірина Розова вирішила перевірити, як дотримуються карантину в столиці, її репортаж - далі.

У столиці без маски нікуди не зайдеш - навіть на роботу.

Вас не впустять до маршрутки, метро. І навіть кави не наллють.

Висить табличка, і коли заходять - кажемо, щоб вдягнули.

І справді, зовні нібито все ідеально.

Надо и на полтора метра стать, вы ж тоже понимаете, ну так в чому рич?

У маршрутках теж ніби дотримуються правил. На несумлінних пасажирів ніхто не скаржиться.

Люди подходят сознательно к этому вопросу, если кто-то заходит то смотрит что все сидят в маске и, одевають и смотрят на других.

Ці кадри я зняла на власний телефон у метро. Як бачите - правильно носити маску вміють далеко не всі, хтось стягує її на підборіддя, хтось взагалі знімає. А це футбольний матч на національному Олімпійському, який пройшов вихідними. Вболівальники - на трибунах, наче і нема ніякого карантину. За офіційними даними, у Києві на ковід зараз хворіє приблизно 17 з половиною тисяч людей. Відсьогодні - столиця в помаранчевій карантинній зоні. Це означає, що розважальні заклади та кафе працюватимуть до 22, заборонена робота фітнес-центрів і закладів культури, діють обмеження для масових заходів, а головне - лікарні для інфікованих уже заповнені більш ніж на половину. Те, що в Києві розгорнуть мобільний госпіталь для інфікованих у Палаці спорту - поки що чутки.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Де логіка, якщо є стільки місць у медзакладах де є всі умови, кваліфікований персонал? - Зокрема в закладах національної академії, МОЗу та відомчих закладах.

Дозволити користуватися ліжковим фондом має уряд. Поки що ж місто такого дозволу не отримало. А поки весь світ готується до другої хвилі пандемії, українці поспішають помандрувати та компенсувати втрачені відпустки.

Олена Бальме, експертка з туризму:

Наших туристів це не зупиняє. Все-таки зараз ідуть канікули осінні шкільні і тому туристи бажають відпочити з дітьми своїми і виїжджають до моря. З вересня місяця більше країн відкрилося, тому і більше туристів поїхало.

На боротьбу з СOVID-19 столична влада додатково виділила тридцять мільйонів гривень. І наполегливо просить людей дотримуватися елементарних правил безпеки і, якщо є змога, залишатися вдома.