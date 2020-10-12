Які соціально-політичні настрої жителів Донецької області: соцопитування [ Редактировать ]
Які вони соціально-політичні настрої жителів Донецької області. Таке дослідження провели на замовлення аналітичного центру "Соціо-модус". На питання, за яку політичну силу готові голосувати на місцевих виборах, люди відповіли так: 62% - за "Опозиційну платформу - За життя". За "Слуг народу" - не повні 7 процентів. "Європейська солідарність" - три з половиною.
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