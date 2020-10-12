До місцевих виборів залишається менше двох тижнів. Боротьба за владу "точиться" в кожному регіоні. - "Українська соціологічна група" вже кілька тижнів проводить опитування по областях. Тож, які політсили більш до вподоби жителям Дніпра та області? Далі.

Якби місцеві вибори на Дніпропетровщині відбулись уже зараз. Результати опитування "Української соціологічної групи"- такі: найбільші шанси потрапити до обласної ради - має "Опозиційна платформа - За життя". За неї готовий голосувати кожен четвертий респондент. Другі - "Слуги народу", - у них трохи більше 16 відсотків. За ними Блок Вілкула "Українська перспектива". (13%)

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":

Политический расклад он довольно типичный для многих областей юга и востока. А именно: на уровне области - это конкуренция между партией власти "Слугами народа" и оппозицией "Оппозиционной платформой - За жизнь" за лидерство на выборах в областной совет.

У міську раду Дніпра розклад такий: більше 26 відсотків голосів має партія "Пропозиція". Друга, з майже 17 відсотками - "Опозиційна платформа - За життя". Треті "Слуги".

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":

Мы наблюдаем острый кризис доверия украинцев по отношению к власти. И это составляет главную особенность ныншней избирательной кампании.

Щодо виборів мера Дніпра, то за соцопитуванням, у другий тур мають усі шанси вийти чинний міський голова - Борис Філатов та лідер партії "Громадська сила" Загід Краснов.