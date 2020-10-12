У Миколаєві опоненти досі намагаються не допустити до участі у виборах "Опозиційну платформу - За життя". Представники політсили заявляють про політичний тиск та застосування адмін-ресурсу.

За три тижні - третій суд. Участь у виборах "Опозиційної платформи - За життя" до Миколаївської міськради намагаються скасувати. Після невдалих спроб у Миколаєві опоненти подалися до Одеси. Сьогодні справу почав розглядати тамтешній П'ятий апеляційний адміністративний суд. Претензії позивача ті ж - списки.

Ілля Шевченко, адвокат, представник позивача:

Було неодноразово порушено вимоги виборчого законодавства при підготовці, поданні документів до ТВК. Що є підставою для відмови в реєстрації. Втім ТВК, на нашу думку, протиправно зареєструвала кандидатів.

Списки кандидатів справді довелося поновлювати. Але через те, що голова міськвиборчкому безвідповідально поставилася до зберігання документації.

Юрій Тимошин, адвокат, представник "Опозиційної платформи - За життя":

Некоторые субъекты избирательного процеса путем манипуляций, может, подкупа членов комиссии однозначно утверждать не могу, кто конкретно это сделал, однако факт пропажи документов из избирательной комиссии есть.

Суть проблеми в тому, впевнені у партії, що «Опозиційна платформа - За життя» має велику підтримку у Миколаєві та області. Тому політичні опоненти із провладних сил - вдаються до маніпуляцій, аби позбутися конкурентів. А це - наступ на демократичні цінності та закон, упевнені правозахисники.

Юрій Тимошин, адвокат, представник "Опозиційної платформи - За життя":

Исходя из тех судов, что уже прошли в Николаеве, то политические силы пытаются выбить конкурентов не в рамках избирательного процесса, а в рамках судебных тяжб.

В останній день реєстрації кандидатів міська ТВК не змогла ухвалити рішення щодо участі кандидатів від ОПЗЖ у виборах. Після чого партія поскаржилася в суд. Позов задовольнили, і кандидатів зареєстрували.

І буквально пів_години тому Одеський суд залишив рішення першої інстанції в силі. І постановив - зареєструвати кандидатів від "Опозиційної платформи - за життя" в депутати міськради.