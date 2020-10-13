СБУ викрила підробку паспортів країн Євросоюзу [ Редактировать ]
СБУ викрила групу, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу. Житель Рівного та двоє жителів Львівщини облаштували підпільні типографії у різних областях України. Працювали нібито як агенція з підбору персоналу для роботи в Європі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку для виготовлення підробок, чорнову документацію та інші докази протиправної діяльності. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.
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