СБУ викрила групу, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу. Житель Рівного та двоє жителів Львівщини облаштували підпільні типографії у різних областях України. Працювали нібито як агенція з підбору персоналу для роботи в Європі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку для виготовлення підробок, чорнову документацію та інші докази протиправної діяльності. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.