Во вторник, 13 октября, нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба сборной Португалии.

Так, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет сыграть со сборной Швеции в рамках Лиги наций.

Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды.

"Динамо" встретится с "Ювентусом" в 1-м туре ЛЧ 20 октября.

После того как в составе сборной Португалии был выявлен случай заражения, игроки команды сдали повторные тесты на коронавирус. Больше ни у одного из футболистов инфекция выявлена не была.

Напомним, что в 2020 году Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам.