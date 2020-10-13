Роналду заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба сборной Португалии.
Так, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет сыграть со сборной Швеции в рамках Лиги наций.
Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды.
"Динамо" встретится с "Ювентусом" в 1-м туре ЛЧ 20 октября.
После того как в составе сборной Португалии был выявлен случай заражения, игроки команды сдали повторные тесты на коронавирус. Больше ни у одного из футболистов инфекция выявлена не была.
Напомним, что в 2020 году Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам.
по теме
"Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов
В четверг, 8 октября, в футбольном клубе "Динамо" объявили заявку на групповую стадию Лиги чемпионов
"Динамо" празднует 45 лет победы над "Баварией" в Суперкубке Европы
Во вторник, 6 октября, киевское "Динамо" отмечает 45 годовщину выездной победы в Мюнхене
Роналду и Месси сыграют с "Динамо Киев"
В четверг, 1 октября, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
Известный форвард перешел в топ-клуб Германии
Игрок подписал с "Быками" пятилетнее соглашение