Итальянский футбольный клуб "Ювентус" уволил тренера Маурицио Сарри.

Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".

По информации, клуб поблагодарил специалиста за победу в Серии А, назвав это вершиной его путешествия в итальянском футболе.

Футбольный клуб Ювентус сообщает, что Маурицио Сарри покидает должность главного тренера первой команды. Мы благодарим тренера за то, что он написал новую страницу в истории Ювентуса, выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить все итальянский футбол.

Отмечается, что "Ювентус" проиграл Лиону в 18 Лиги чемпионов и покинул турнир. В нынешнем сезоне туринцы выиграли Серию А, опередив Интер.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" уволило главного тренера. К новому игровому сезону команду будет готовить новый наставник Мирча Луческу.