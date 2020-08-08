"Ювентус" отправил в отставку главного тренера [ Редактировать ]
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" уволил тренера Маурицио Сарри.
Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".
По информации, клуб поблагодарил специалиста за победу в Серии А, назвав это вершиной его путешествия в итальянском футболе.
Футбольный клуб Ювентус сообщает, что Маурицио Сарри покидает должность главного тренера первой команды. Мы благодарим тренера за то, что он написал новую страницу в истории Ювентуса, выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить все итальянский футбол.
Отмечается, что "Ювентус" проиграл Лиону в 18 Лиги чемпионов и покинул турнир. В нынешнем сезоне туринцы выиграли Серию А, опередив Интер.
Ранее мы писали, что киевское "Динамо" уволило главного тренера. К новому игровому сезону команду будет готовить новый наставник Мирча Луческу.
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