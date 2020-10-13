Адаптивний карантин в Україні продовжено до кінця року - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Адаптивний карантин продовжено до кінця року, - про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Кабмін, крім того, ще посилив карантинні заходи.
Отже, відтепер дозволена кількість людей на масових заходах у "зеленій" зоні не більше ніж 50; у "жовтій" - не більше ніж 30, а в "помаранчевій" - до 20 осіб.
Розважальні заклади та ресторани у всіх зонах працюватимуть лише до 22 години. Спортивні заходи - без глядачів, окрім міжнародних змагань.
Також на засіданні урядовці обговорили обсяг матеріальної допомоги постраждалим під час пожеж на Луганщині.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
По 50 тисяч постраждалим передбачається виділити кожному постраждалому, який отримав травми. 30 тисяч тим, хто отримав травми середньо важкості і 20 тисяч травми легкої тяжкості. Тим людям, житло яких було зруйноване, буде виділено по 300 тисяч гривень на сім'ю, та на частковий ремонт буде виділено по 50 тисяч гривень на сім'ю - це там, де будівлі, або житло зруйновані частково.
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