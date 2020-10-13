Адаптивний карантин продовжено до кінця року, - про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін, крім того, ще посилив карантинні заходи.

Отже, відтепер дозволена кількість людей на масових заходах у "зеленій" зоні не більше ніж 50; у "жовтій" - не більше ніж 30, а в "помаранчевій" - до 20 осіб.

Розважальні заклади та ресторани у всіх зонах працюватимуть лише до 22 години. Спортивні заходи - без глядачів, окрім міжнародних змагань.

Також на засіданні урядовці обговорили обсяг матеріальної допомоги постраждалим під час пожеж на Луганщині.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: