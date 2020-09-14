На курорте в Болгарии утонул украинец [ Редактировать ]
В Болгарии на курорте Солнечный берег утонул украинец. Инцидент произошел еще 11 сентября, личность удалось выяснить несколько дней спустя. Об этом сообщает местный портал news.bg со ссылкой на полицию.
Сообщается, что 11 сентября на пляж перед отелем "Гларус" море выбросило тело молодого человека. Как позже выяснилось, это был 31-летний украинец, который прибыл на курорт в тот же день.
Тело доставили в отделение судебной медицины университетской больницы Бургаса. По данному делу возбуждено досудебное производство.
Ранее в Николаеве мужчина умер во время задержания полицией.
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