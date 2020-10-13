Носить маску, стараться не бывать на сквозняках, не переохлаждаться и полноценно питаться Источник: соцсети

Кардиохирург, директор института сердца Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) Борис Тодуров в эфире одного их украинских каналов дал советы украинцам, как укрепить иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом.

Рекомендации очень простые: укрепление иммунитета, стараться не бывать на сквозняках, не переохлаждаться. Маска, витамин D, витамин С, цинк, полноценное белковое питание – иммунитет любит белок. Обязательно отказаться от всех этих вегетарианских штучек и от всех диет пока, безбелковых, я имею в виду.

Также доктор советует не выполнять очень высокой физической нагрузки. Потому что большая физическая нагрузка снижает иммунитет.

Сало и другие животные жиры способствуют восстановлению дыхательных путей и могут помочь при лечении коронавируса.

Напомним, что врачи дали совет, как отличить коронавирус от гриппа.

Как сообщали "Подробности", Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса.