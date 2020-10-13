Борис Тодуров дал советы по профилактике коронавируса [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Кардиохирург, директор института сердца Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) Борис Тодуров в эфире одного их украинских каналов дал советы украинцам, как укрепить иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом.
Рекомендации очень простые: укрепление иммунитета, стараться не бывать на сквозняках, не переохлаждаться. Маска, витамин D, витамин С, цинк, полноценное белковое питание – иммунитет любит белок. Обязательно отказаться от всех этих вегетарианских штучек и от всех диет пока, безбелковых, я имею в виду.
Также доктор советует не выполнять очень высокой физической нагрузки. Потому что большая физическая нагрузка снижает иммунитет.
Сало и другие животные жиры способствуют восстановлению дыхательных путей и могут помочь при лечении коронавируса.
Напомним, что врачи дали совет, как отличить коронавирус от гриппа.
Как сообщали "Подробности", Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса.
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