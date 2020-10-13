На территории Украины за сутки зафиксировали 5133 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.

За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 270 587 инфицированных COVID-19.

При этом, 116 562 человек выздоровели (2152 - за минувшие сутки), от инфекции погибли 5122 человека (107 - за минувшие сутки).

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