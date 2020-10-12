На своей начальной стадии оба заболевания - COVID-19 и грипп - проявляются схожими симптомами, и их легко перепутать.

Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова объяснила, как понять, что заболевший человек столкнулся с коронавирусом, а не сезонным гриппом, передает newsyou.info.

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Первое отличие: инкубационный период. По словам доктора, грипп начинается довольно быстро после заражения – спустя 2-4 дня. Коронавирусная инфекция требует гораздо больше времени - до 14 дней.

Второе отличие: чихание. Один из характерных признаков начинающегося ОРВИ – чихи: человек может начать чихать сразу сериями, неоднократно за один раз. Коронавирус никогда не сопровождается подобным симптомом, отметила специалист.

Третье отличие: насморк. В отличие от респираторной инфекции, его возникновение при коронавирусе – очень редкий случай.

Четвертое отличие: суставная боль. Выраженной и сильной она бывает в случае заболевания COVID-19, проявляясь почти всегда. Для гриппа это редкое явление.

Пятое: головная боль. По словам врача, пациенты с коронавирусом мало когда жалуются на головную боль. При гриппе – постоянно.

"Главное коварство коронавируса – он может протекать бессимптомно. С гриппом такой номер не проходит, заболеванием им всегда имеет четкую клиническую картину: боль, ломота в теле, чихание, кашель и так далее", - подытожила врач.

При этом стоит отметить, что точный диагноз может установить только специалист, поэтому при появлении любых симптомов заболевания нужно обратиться к доктору.

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