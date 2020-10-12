Как отличить коронавирус от гриппа: ответ врача [ Редактировать ]
На своей начальной стадии оба заболевания - COVID-19 и грипп - проявляются схожими симптомами, и их легко перепутать.
Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова объяснила, как понять, что заболевший человек столкнулся с коронавирусом, а не сезонным гриппом, передает newsyou.info.
Первое отличие: инкубационный период. По словам доктора, грипп начинается довольно быстро после заражения – спустя 2-4 дня. Коронавирусная инфекция требует гораздо больше времени - до 14 дней.
Второе отличие: чихание. Один из характерных признаков начинающегося ОРВИ – чихи: человек может начать чихать сразу сериями, неоднократно за один раз. Коронавирус никогда не сопровождается подобным симптомом, отметила специалист.
Третье отличие: насморк. В отличие от респираторной инфекции, его возникновение при коронавирусе – очень редкий случай.
Четвертое отличие: суставная боль. Выраженной и сильной она бывает в случае заболевания COVID-19, проявляясь почти всегда. Для гриппа это редкое явление.
Пятое: головная боль. По словам врача, пациенты с коронавирусом мало когда жалуются на головную боль. При гриппе – постоянно.
"Главное коварство коронавируса – он может протекать бессимптомно. С гриппом такой номер не проходит, заболеванием им всегда имеет четкую клиническую картину: боль, ломота в теле, чихание, кашель и так далее", - подытожила врач.
При этом стоит отметить, что точный диагноз может установить только специалист, поэтому при появлении любых симптомов заболевания нужно обратиться к доктору.
Ранее мы писали о том, сколько времени коронавирус живет на коже человека.
по теме
Подвійна вірусна атака: як захиститися від грипу під час пандемії коронавірусу?
Епідемія коронавірусу знову в розпалі, тож лікарі радять захиститися хоча б від звичайного ГРВІ - чи є вакцина, де і за скільки роблять щеплення?
Повторные заболевания коронавирусом: за украинцами будут следить
В Украине будут повторно отслеживать заболевания коронавирусом
Сколько коронавирус "живет" на телефоне и деньгах: ответ ученых
Исследователи заявили, что в течение 28 часов коронавирус "живет" на таких поверхностях, как бумажные банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
На территории Украины за сутки зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование
В понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование