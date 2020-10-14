Росія погрожує припинити діалог з Євросоюзом [ Редактировать ]
Росія погрожує припинити діалог з європейськими лідерами, якщо Брюссель і далі тиснутиме в питанні отруєння Олексія Навального. Таку заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров.
В Кремлі здивовані тим, що ЄС не приймає "російське бачення" того, що сталося з опозиціонером, а натомість демонструють зверхність щодо Москви. Два дні тому міністри закордонних справ країн ЄС схвалили запровадження санкцій через отруєння Навального.
Наразі триває підготовка санкційного пакету. За даними видання Le Mond, до чорного списку потраплять 9 росіян, причетних до інциденту - зокрема співробітники адміністрації Путіна, силових структур та розробники нервово-паралітичної речовини "Новічок". Їхні активи заморозять та заборонять в'їзд до ЄС.
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