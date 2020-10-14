За минувшие сутки, по состоянию на 14 октября, от коронавирусной болезни в Киеве умер 21 пациент.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян", - отметил мэр.

По его словам, за минувшие сутки COVID-19 в столице подтвердили у 422 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Деснянском - 91, Оболонском - 61 и Дарницком районах - 59.

С начала эпидемии в Киеве уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 10 299 человек.

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