Киев установил антирекорд по смертности от COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавирус в Киеве/ Фото: vlasno.info
За минувшие сутки, по состоянию на 14 октября, от коронавирусной болезни в Киеве умер 21 пациент.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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"За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян", - отметил мэр.
По его словам, за минувшие сутки COVID-19 в столице подтвердили у 422 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Деснянском - 91, Оболонском - 61 и Дарницком районах - 59.
С начала эпидемии в Киеве уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 10 299 человек.
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