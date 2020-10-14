В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 14 октября, подтвердили 5 590 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев - в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 276 177 случаев COVID-19.

118 699 человек выздоровели (+ 2 137). Умерли от болезни 5 229 человек (+107).

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+637), Львовской (+345), Днепропетровской (+342), Одесской (+302) областях и Киеве (+422).

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

Также мы писали о том, что "красную зону" карантина будут определять по-новому.