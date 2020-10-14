Азербайджан завдав удару по ракетному комплексу на території Вірменії [ Редактировать ]
Новий виток протистояння в Нагірному Карабаху. Азербайджан завдав удару по ракетному комплексу на території Вірменії. У Баку свої дії назвали "легітимними", бо ракети були націлені на азербайджанські міста.
Тривають бої і вздовж кордонів Нагірного Карабаху. У Баку оголосили: відбили у супротивника ще кілька селищ на території невизнаної республіки. Вірменський лідер Нікол Пашинян визнав: їхня армія відступила.
У небажанні зупинити війну звинуватив Туреччину. Тим часом видання The Wall Street Journal повідомило, що до Карабаху перекинули сотні сирійських найманців. Нібито теж з ініціативи Туреччини. В Анкарі це заперечили.
Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:
Терористичний альянс Туреччини й Азербайджану продовжує атакувати Нагірний Карабах і Вірменію. Через це домовленості про припинення вогню одразу ж провалилися. Азербайджан не відступає від своєї політики - окупувати Нагірний Карабах".
Раджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:
Нас звинувачують у тому, що ми надсилаємо в Азербайджан моджахедів з Сирії. Ми таким не займаємось, а лише допомагаємо нашим братам-азербайджанцям. Їхні землі - окуповані. 30 років переговорів у форматі Мінської групи виявилися марними.
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