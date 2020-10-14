Новий виток протистояння в Нагірному Карабаху. Азербайджан завдав удару по ракетному комплексу на території Вірменії. У Баку свої дії назвали "легітимними", бо ракети були націлені на азербайджанські міста.

Тривають бої і вздовж кордонів Нагірного Карабаху. У Баку оголосили: відбили у супротивника ще кілька селищ на території невизнаної республіки. Вірменський лідер Нікол Пашинян визнав: їхня армія відступила.

У небажанні зупинити війну звинуватив Туреччину. Тим часом видання The Wall Street Journal повідомило, що до Карабаху перекинули сотні сирійських найманців. Нібито теж з ініціативи Туреччини. В Анкарі це заперечили.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Терористичний альянс Туреччини й Азербайджану продовжує атакувати Нагірний Карабах і Вірменію. Через це домовленості про припинення вогню одразу ж провалилися. Азербайджан не відступає від своєї політики - окупувати Нагірний Карабах".

Раджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини: