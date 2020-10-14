Вже за два тижні Україна отримає першу партію "Ремдесивіру" - американського противірусного препарату для лікування COVID-19, - повідомили сьогодні "Подробицям" у вітчизняному медичному відомстві.

До цих ліків зараз особлива увага через те, що ними лікували Трампа. Але є й чимало запитань, і головне серед них - ціна!

На цих кадрах Трамп залишає шпиталь - президента виписали вже на третій день. І дивовижне зцілення всю Америку змусило зацікавитися - а чим же його лікували? Зазвичай лікарі повідомляють лише про стан здоров'я "пацієнта номер один", але цього разу несподівано називали конкретні препарати, які прописували главі держави:

Отримає ще одну дозу "Ремдесивіру" і після цього ми плануємо його виписати".

Тепер в Америці ажіотаж навколо цих ліків, а акції їхнього виробника різко зросли в ціні, адже всі хочуть, щоб їх лікували так само як і президента Сполучених Штатів. Вважають, що для нього обрали найкраще.

Американський фармацевтичний гігант Gilead Science розробив "Ремдесивір" ще у 2014 році для лікування зовсім іншої хвороби, але тоді з'ясувалося, що його ефективність недостатня, інші препарати працюють набагато краще, тобто для виробника це була історія невдачі й даремно витрачених мільйонів.

Тім Шакер, заступник декана Університету Міннесоти:

Його розробили для лікування лихоманки Ебола та вірусу Марбург, але швидко з'ясували, що препарат недієвий при обох цих хворобах. А зараз, з початком епідемії, вирішили провести дослідження у шпиталях на пацієнтах у дуже тяжкому стані. Їм давали ці ліки, щоб подивитися, чи матимуть вони вплив на коронавірус.

Офіційні результати дослідження, проведеного на замовлення уряду США, оприлюднили буквально кілька днів тому, повідомивши у контрольній групі: пацієнти, яким дають "Ремдесивір", одужують на 5 днів швидше, у тяжких випадках строк лікування скорочується навіть на тиждень. І ще важливий висновок: серед пацієнтів, які не були на апараті штучної вентиляції легенів, а отримували кисень через маску, при застосуванні "Ремдесивіру" смертність знизилася на 70%. Після цього препарату дали "зелене світло" для лікування хворих у критичному стані. Виробник уклав контракти на постачання у 127 країн, пообіцявши надати 2 мільйони доз до кінця поточного року.

Але питання щодо вартості препарату: "Ремдесивір" - надзвичайно дорогий. Ось, дивіться - існує два протоколи лікування. Зазвичай ліки дають 5 днів (дві дози у перший день лікування і по одній - решту днів), тобто для одного пацієнта треба 6 флаконів. У тяжких випадках курс лікування - 10 днів, відповідно треба 11 флаконів. Для Америки роблять виняток - тут існує дві ціни: якщо лікування фінансує держава - це 390 доларів за флакон, тобто курс для одного лише пацієнта коштує понад 2300 доларів, або понад 4300 у тяжких випадках. Комерційна ціна (і її триматимуть для решти світу) на третину вища - 520 доларів за флакон. Тобто вартість курсу лікування - понад 3 тисячі доларів, або для тяжких хворих більше ніж 5 з половиною тисяч.

У виробника не коментують переговори з окремими державами, але наголошують: усім, окрім американських клінік, продаватимуть "Ремдесивір" за комерційною ціною. І величезне питання: скільки українців зможуть витратити - 3 чи 5 тисяч доларів на таке лікування!

Щоправда, американці продали право на виробництво так званих "дженериків" - тобто ліків з ідентичним складом, але вироблятимуть їх на інших фабриках. На цих кадрах, зокрема, завод у Єгипті, де вже запустили конвеєр. Там ціна може бути нижчою, але, відповідно, виникне й питання ефективності, адже найменших відхилень у технології достатньо, щоб вона знизилась.

Де саме Україна закуповуватиме "Ремдесивір", оригінальний (тобто американський) чи "дженерик", який бюджет цього контракту - усі ці запитання ми передали до вітчизняного Мінохорони здоров'я, але на момент ефіру там не змогли відповісти.

Якщо ціни будуть від виробника і лікування пацієнтів у тяжкому стані коштуватиме понад 5 тисяч доларів, то щоб врятувати хоча б 200 хворих, потрібен мільйон доларів! І чи не виявиться в такому разі, що це будуть "ліки для еліти", які роздадуть по лікарнях буквально по кілька флакончиків?