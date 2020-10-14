Маша Ефросинина восхитила мастер-классом по макияжу (видео) [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина восхитила поклонников мастер-классом по макияжу, где она на показала, как поэтапно ей делают макияж. Потрясающим видео звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
В ролике на лицо ведущей выравнивают с помощью тона, затем наносят корректор под глаза, корректируют форму бровей, делают красивые ровные стрелки на веке и красят губы помадой нежного бежево-розового оттенка.
В конце видео телеведущая предстала со свежим эффектным мейкапом и легкой улыбкой, подмигнув поклонникам.
Стоит отметить, что Ефросинина признается, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, ее потрясающий внешний вид – это результат правильного питания, грамотного ухода за собой и своевременного детокса организма.
Недавно Маша Ефросинина вернулась из медицинского комплекса-курорта, где проходила полную комплексную чистку.
И ещё один инсайт от докторов, которым я доверяю: больным коронавирусом настоятельно рекомендуют «облегчить» свой рацион. Не хотите есть, не ешьте- главное, пейте много! И уберите всю тяжёлую ( жирную, копчёную, жаренную, консервированную еду). Вот стол номер пять помните ? Вот питайтесь так, диетически. Вирус- это сильнейший стресс для организма, не усугубляйте его паршивой едой. Организму так легче будет справляться.. @edemresortmedicalspa
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
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