Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина восхитила поклонников мастер-классом по макияжу, где она на показала, как поэтапно ей делают макияж. Потрясающим видео звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В ролике на лицо ведущей выравнивают с помощью тона, затем наносят корректор под глаза, корректируют форму бровей, делают красивые ровные стрелки на веке и красят губы помадой нежного бежево-розового оттенка.

В конце видео телеведущая предстала со свежим эффектным мейкапом и легкой улыбкой, подмигнув поклонникам.

Стоит отметить, что Ефросинина признается, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, ее потрясающий внешний вид – это результат правильного питания, грамотного ухода за собой и своевременного детокса организма.

Недавно Маша Ефросинина вернулась из медицинского комплекса-курорта, где проходила полную комплексную чистку.

Напомним, ранее Тина Кароль "взорвала" сеть роскошным образом, а также Потап шокировал эпатажным танцем на каблуках.

Читайте также, Мадонна изменилась до неузнаваемости, а ранее Вера Брежнева шокировала эротической фотосессией.