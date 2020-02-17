Маша Ефросинина крайне редко демонстрирует семейные фото на камеру, а особенно - фото дочери Наны. Не часто можно увидеть и фото с мужем Тимуром Хромаевым, а вот сын Александр позирует для маминых "сториз" и постов в Instagram охотно.

Нана- старшая дочь телеведущей практически не появляться в кадре, но 16 февраля - в день рождения дочери Маша Ефросинина разместила очень трогательное фото Наны в Instagram и показала домашние кадры с участием именинницы.

"Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе все-все без остатка! С Днем Рождения", - подписала кадр Маша.

"Плачу с утра", - оставила подпись ведущая под фото десерта со свечами в виде цифры "16".

На солнечном фото Нана с букетом полевых цветов. Ее волосы распущены, а на самой девочке легкий белый наряд с мелким цветочным принтом и коротким рукавом.

"Куколка моя любимая. Ты очень красивая, самая лучшая! Я хочу, чтобы у тебя все-все-все в жизни получилось так, как ты хочешь. Люблю тебя, моя зайка!" - пожелала ведущая девочке, снимая именниицу на камеру.

"И я люблю тебя", - ответила девочка маме.

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