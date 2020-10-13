Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, удивила поклонников новым образом. Так, фото артистка опубликовала в своем Instagram.

На снимке Тина позирует в откровенном черном платье, демонстрируя стройные ноги и пышное декольте.

Образ дополнили пляжные локоны и легкий макияж.

Поклонникам понравился новый образ певицы. Они сделали Тине множество комплиментов.

"Красавица", "Тина, что ты делаешь с нами?", "Это пожар", "Какие ноги", "Платье - супер", - написали в комментариях юзеры соцсети.

Напомним, что ранее Тина Кароль устроила концерт в метро, а Loboda выпустила абсурдный клип с Pharaoh и другими звездами.