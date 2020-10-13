Тина Кароль "взорвала" сеть роскошным образом [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, удивила поклонников новым образом. Так, фото артистка опубликовала в своем Instagram.
На снимке Тина позирует в откровенном черном платье, демонстрируя стройные ноги и пышное декольте.
Образ дополнили пляжные локоны и легкий макияж.
Поклонникам понравился новый образ певицы. Они сделали Тине множество комплиментов.
"Красавица", "Тина, что ты делаешь с нами?", "Это пожар", "Какие ноги", "Платье - супер", - написали в комментариях юзеры соцсети.
Напомним, что ранее Тина Кароль устроила концерт в метро, а Loboda выпустила абсурдный клип с Pharaoh и другими звездами.
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