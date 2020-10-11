Популярный украинский рэпер Потап удивил всех зажигательным танцем на каблуках, пародирую MARUV. Танцем Потам поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.

Все дело в том, что Потап стал участником нового шоу "Маскарад", по правилам которого звездам следовала подготовить веселую пародию, где Потапу досталось задание скопировать MARUV.

Поклонники звезды оценили его смелость и чувство юмора.

Хорошо получается, туфли бомба, супер, огонь

Стоит отметить, что старания Потапа не прошли зря, на сцене он чувствовал себя свободно и раскованно, а его образ заставил смеяться до слез Наталью Могилевскую, Влада Яму, Юрия Ткача.

Важно, что и сама MARUV не осталась равнодушна к танцу и образу Потапа. Он станцевал под ее трек "Siren Song" в латексном черном плаще, латексной косынке и кожаным облегающим брюкам, а также рэпер был в парике в виде каре.

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