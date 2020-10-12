Мадонна изменилась до неузнаваемости (фото) [ Редактировать ]
Известная 62-летняя американская певица Мадонна удивила новым имиджем. Новое фото она опубликовала в Instagram.
Артистка покрасила волосы в светло-розовый цвет.
На фото в соцсети звезда позирует в темном платье с белым воротником. На ее лице очки.
"3 лица девушки, которая только что проголосовала! Выходи и бери на себя ответственность", - подписала Мадонна публикацию, получившую почти 275 тысяч лайков.
Фанаты звезды отметили, что новый имидж певицы им нравится.
Ранее Мадонна "взорвала" сеть жаркими фото в белье.
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