В Азербайджані снаряд розірвався у дворі школи [ Редактировать ]
В Азербайджані під обстріл потрапила школа. Поранені щонайменше семеро людей. Про це повідомили в Генпрокуратурі країни і звинуватили у причетності до інциденту вірменську армію.
За даними відомства, артилерійський снаряд розірвався у дворі сільської школи на території Тер-Терського району. Також під обстріл потрапив автомобіль телекомпанії "Азербайджанське телебачення і радіомовлення".
Одного журналіста госпіталізували. Нагадаю, десятого жовтня сторони конфлікту досягли домовленостей про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Проте перемир'я тривало не більше п'яти хвилин.
по теме
Азербайджан завдав удару по ракетному комплексу на території Вірменії
Удар по перемир'ю. Азербайджан обстріляв територію Вірменії. Чи перейдуть Баку і Єреван до повномасштабної війни?
Євросоюз засудив зрив перемир'я у Нагірному Карабаху
Брюссель закликав сторони утриматися від провокацій, що можуть призвести до нових жертв серед мирного населення
Азербайджан заявив про ракетну атаку на Гянджі: дев'ять людей загинули
Ракета потрапила у багатоквартирний житловий будинок у центрі. За даними азербайджанського МНС, 9 людей загинули, більше тридцяти - поранені. Зокрема, й малолітні діти. У Гянджі робирають завали
Війна у Нагірному Карабаху: сторони звинувачують одна одну в обстрілах мирних селищ
Сторони звинувачують одна одну в обстрілах мирних селищ і висувають умови для перемир'я. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив: повернеться за стіл переговорів, якщо бої припиняться
Азербайджан звинуватив Вірменію у обстрілах нафтогону
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова на поступки задля вирішення конфлікту в регіоні - якщо аналогічні дії будуть з боку Азербайджану.