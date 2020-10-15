В Азербайджані під обстріл потрапила школа. Поранені щонайменше семеро людей. Про це повідомили в Генпрокуратурі країни і звинуватили у причетності до інциденту вірменську армію.

За даними відомства, артилерійський снаряд розірвався у дворі сільської школи на території Тер-Терського району. Також під обстріл потрапив автомобіль телекомпанії "Азербайджанське телебачення і радіомовлення".

Одного журналіста госпіталізували. Нагадаю, десятого жовтня сторони конфлікту досягли домовленостей про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Проте перемир'я тривало не більше п'яти хвилин.