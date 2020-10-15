COVID-19 в Україні: у Харківщині зафіксували найбільше інфікувань [ Редактировать ]
5062 випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 73 людини померло. 951 хворий - одужав. Такі оперативні дані РНБО. Найбільше інфікувань, як і раніше, на Харківщині - 651 випадок. У Києві - 445, на Львівщині - 332.
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