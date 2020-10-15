В понедельник 12 октября 2020 состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, на котором председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак внес предложения в проект бюджета 2021 года. Среди них, в частности, предложение об уменьшении финансирования учреждений профессионального и высшего образования, а также инициатива о создании комиссий по распределению субвенций МОН.

Так, по информации "Голос", глава образовательного комитета ВР Сергей Бабак предлагает создать комиссии по распределению средств по всем субвенциям, которые финансируются через МОН, кроме образовательной. В состав этих комиссий предлагает в обязательном порядке включить себя и членов своего комитета.

Впрочем, механизм реализации такой инициативы комитетом предложен не был. С юридической точки зрения, возможности заложить норму о комиссии в Закон "О бюджете" нет, потому что распределение субвенций регламентировано Бюджетным кодексом (ст.108) и соответствующим Порядком, утвержденным КМУ.

Еще одно предложение законодателей образовательного Комитета сводится к необходимости уменьшения финансирования капитальных нужд учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, а также сокращения финансирования на проведения противопожарных мероприятий по созданию безопасных условий обучения и проживания студентов.

Хотя на указанные цели правительство в проекте бюджета на 2021-й заложило 1 млрд грн. Сергей Бабак предлагает уменьшить их до 200 млн грн.

Заметим, что инициативы нардепов противоречат главным приоритетам образования, провозглашенным накануне и утвержденным Указом президента Украины Владимира Зеленского № 210 "О совершенствовании высшего образования в Украине". Позиция МОН относительно сомнительных предложений Бабака и парламентариев пока неизвестна.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2021, финансирование образования планируется увеличить на 34 млрд грн.