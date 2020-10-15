В Украине занята половина коек для пациентов с COVID-19 [ Редактировать ]
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В украинских больницах растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом, заполнены уже почти половина коек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в Украине есть 52 тысячи коек, которые выделены под стационарное лечение больных COVID-19. На сегодняшний день в больницах находится 20 475 человек. По состоянию на 13 октября их было больше - 21 277.
В Минздраве констатируют, что количество средних и тяжелых больных коронавирусом увеличивается и продолжит увеличиваться, если не придерживаться правил карантина - ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и пользование антисептиком.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 5 062 новых случаев коронавирусной инфекции, 73 человека умерли.
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