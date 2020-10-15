В украинских больницах растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом, заполнены уже почти половина коек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине есть 52 тысячи коек, которые выделены под стационарное лечение больных COVID-19. На сегодняшний день в больницах находится 20 475 человек. По состоянию на 13 октября их было больше - 21 277.

В Минздраве констатируют, что количество средних и тяжелых больных коронавирусом увеличивается и продолжит увеличиваться, если не придерживаться правил карантина - ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и пользование антисептиком.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 5 062 новых случаев коронавирусной инфекции, 73 человека умерли.