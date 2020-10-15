Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
На территории Украины за сутки зафиксировали 5 062 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.
За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 281 239 инфицированных COVID-19. При этом, 119 650 человек выздоровели (951- за минувшие сутки), от инфекции погибли 5302 человека (73- за минувшие сутки).
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