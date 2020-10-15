Вот и близятся очередные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 17-18 октября.

Выставка "Україна на дотик"

В музее в темноте "Три после полуночи" пройдет выставка "Україна на дотик". В рамках выставки киевлянам предлагают прикоснуться к известным деятелям украинской культуры и политики, а также историческим памяткам, которые изображены на украинских купюрах 2014-2020 годов.

На выставке можно вслепую изучить бюсты Владимира Вернадского, Тараса Шевченка, Михаила Грушевского, а также потрогать здание Львовского оперного театра, башню Луцкого и многое другое.

Когда: до 31 октября, с 12:00 до 22:00

Где: музей "Три после полуночи", улица О. Гончара, 48в

Вход свободный. Вся информация по ссылке.

Выставка "Тайна черного полотна"

Это выставка известного чешского художника украинского происхождения Александра Онищенко. Он художник-новатор, который всегда выражал внутренний протест и отказывался следовать правилам классической школы живописи. Благодаря постоянному поиску Онищенко нашел себя в глубине Черного Полотна и создал новую тенденцию в живописи New impressionism.

Когда: до 31 октября, с 11:00 до 21:00

Где: ТЦ Mandarin Plaza, улица Бассейная, 6

Вход свободный. Все подробности можно узнать по ссылке.

Новое немецкое кино

15-21 октября в кинотеатре Жовтень (ул. Константиновская, 26) пройдут показы 26-го ежегодного фестиваля Новое немецкое кино. Начало в 19:00. Билеты: от 65 грн.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. В программе – мелодрама "Ундина", криминальная драма "Берлин Александерплац", драма "Разрушительница системы", триллер "Воздушный шар", сатирическая комедия "Имя", драма "Мой конец. Твой начало".

Укие-э. Искусство изменчивого мира

Это выставка, где представлено более 200 японских гравюр 18-20 веков выдающихся мастеров. Киевлянам предлагают посетить уникальную digital-галерею, где будет продемонстрирована мультимедийная экспозиция в формате видео-арта по мотивам японской ксилографии.

Когда: до 31 октября, с 12:00 до 22:00

Где: художественная галерея "Artarea", улица Софиевская 11-15

Сколько стоит: 150-450 гривен. Детям до 7 лет и людям с инвалидностью вход бесплатный. Для льготников действуют скидки. Все подробности по ссылке.

Украинский пейзаж 19-20 века

Это первая часть выставки, посвященной украинскому пейзажу. Посетители смогут увидеть редкие работы выдающихся классиков изобразительного искусства, написанные в конце 19-го и первой половине 20 века. Многие картины взяты из частных коллекций и не демонстрировались публике ранее.

Когда: до 31 октября, с 12:00 до 17:00

Где: Галерея НЮ АРТ, улица Грушевского, 28/2

Сколько стоит: 50 гривен, для льготников действуют скидки. Остальные подробности можно узнать здесь.

Варьете "Рояль"

В субботу, 17 октября, в Caribbean Club Concert-Hall (ул. Симона Петлюры, 4) покажут шоу для взрослых Варьете "Рояль". Начало в 19:00. Билеты: от 490 грн.

Выступления в рамках шоу "Рояль" дадут киевской публике возможность понаблюдать за эстрадным перформансом, который перенесет гостей в обстановку Парижа двадцатого века. В программе – яркое шоу с концертными и танцевальными номерами.

Утренние прогулки по Киеву

Организаторы приглашают на интересные утренние экскурсии по Киеву по разнообразным маршрутам: от Речного вокзала до церкви Николы Набережного, от Владимирской горки до костела, от Львовской площади до Пейзажной аллеи и многим другим. Экскурсии раскрывают настоящую красоту Киева осенним утром.

Когда: ежедневно, с 10:00 до 11:00

Где: в зависимости от маршрута.

Сколько стоит: от 100 гривен, по предварительной записи. Узнать дополнительную информацию об экскурсиях и записаться можно по ссылке.

Выставка "Музыка"

Со вторника, 20 октября, в Киеве стартует персональная выставка "Музыка" Ирины Акимовой.

Мероприятие будет проходить в музее истории города Киева по адресу Богдана Хмельницкого,7.

Начало в 18:00.

Выставка продлится до 3 ноября 2020 года.