Выходные в Киеве: куда пойти 17-18 октября (афиша) [ Редактировать ]
Вот и близятся очередные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 17-18 октября.
Выставка "Україна на дотик"
В музее в темноте "Три после полуночи" пройдет выставка "Україна на дотик". В рамках выставки киевлянам предлагают прикоснуться к известным деятелям украинской культуры и политики, а также историческим памяткам, которые изображены на украинских купюрах 2014-2020 годов.
На выставке можно вслепую изучить бюсты Владимира Вернадского, Тараса Шевченка, Михаила Грушевского, а также потрогать здание Львовского оперного театра, башню Луцкого и многое другое.
- Когда: до 31 октября, с 12:00 до 22:00
- Где: музей "Три после полуночи", улица О. Гончара, 48в
- Вход свободный. Вся информация по ссылке.
Выставка "Тайна черного полотна"
Это выставка известного чешского художника украинского происхождения Александра Онищенко. Он художник-новатор, который всегда выражал внутренний протест и отказывался следовать правилам классической школы живописи. Благодаря постоянному поиску Онищенко нашел себя в глубине Черного Полотна и создал новую тенденцию в живописи New impressionism.
- Когда: до 31 октября, с 11:00 до 21:00
- Где: ТЦ Mandarin Plaza, улица Бассейная, 6
- Вход свободный. Все подробности можно узнать по ссылке.
Новое немецкое кино
15-21 октября в кинотеатре Жовтень (ул. Константиновская, 26) пройдут показы 26-го ежегодного фестиваля Новое немецкое кино. Начало в 19:00. Билеты: от 65 грн.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. В программе – мелодрама "Ундина", криминальная драма "Берлин Александерплац", драма "Разрушительница системы", триллер "Воздушный шар", сатирическая комедия "Имя", драма "Мой конец. Твой начало".
Укие-э. Искусство изменчивого мира
Это выставка, где представлено более 200 японских гравюр 18-20 веков выдающихся мастеров. Киевлянам предлагают посетить уникальную digital-галерею, где будет продемонстрирована мультимедийная экспозиция в формате видео-арта по мотивам японской ксилографии.
- Когда: до 31 октября, с 12:00 до 22:00
- Где: художественная галерея "Artarea", улица Софиевская 11-15
- Сколько стоит: 150-450 гривен. Детям до 7 лет и людям с инвалидностью вход бесплатный. Для льготников действуют скидки. Все подробности по ссылке.
Украинский пейзаж 19-20 века
Это первая часть выставки, посвященной украинскому пейзажу. Посетители смогут увидеть редкие работы выдающихся классиков изобразительного искусства, написанные в конце 19-го и первой половине 20 века. Многие картины взяты из частных коллекций и не демонстрировались публике ранее.
- Когда: до 31 октября, с 12:00 до 17:00
- Где: Галерея НЮ АРТ, улица Грушевского, 28/2
- Сколько стоит: 50 гривен, для льготников действуют скидки. Остальные подробности можно узнать здесь.
Варьете "Рояль"
В субботу, 17 октября, в Caribbean Club Concert-Hall (ул. Симона Петлюры, 4) покажут шоу для взрослых Варьете "Рояль". Начало в 19:00. Билеты: от 490 грн.
Выступления в рамках шоу "Рояль" дадут киевской публике возможность понаблюдать за эстрадным перформансом, который перенесет гостей в обстановку Парижа двадцатого века. В программе – яркое шоу с концертными и танцевальными номерами.
Утренние прогулки по Киеву
Организаторы приглашают на интересные утренние экскурсии по Киеву по разнообразным маршрутам: от Речного вокзала до церкви Николы Набережного, от Владимирской горки до костела, от Львовской площади до Пейзажной аллеи и многим другим. Экскурсии раскрывают настоящую красоту Киева осенним утром.
- Когда: ежедневно, с 10:00 до 11:00
- Где: в зависимости от маршрута.
- Сколько стоит: от 100 гривен, по предварительной записи. Узнать дополнительную информацию об экскурсиях и записаться можно по ссылке.
Выставка "Музыка"
Со вторника, 20 октября, в Киеве стартует персональная выставка "Музыка" Ирины Акимовой.
Мероприятие будет проходить в музее истории города Киева по адресу Богдана Хмельницкого,7.
Начало в 18:00.
Выставка продлится до 3 ноября 2020 года.
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