Под Львовом взорвали неформального куратора игорного бизнеса в регионе (видео) [ Редактировать ]
В результате взрыва автомобиля Mitsubishi Pajero в селе Княжий Мост во Львовской области погиб 41-летний львовский бизнесмен Тарас Иваничко. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Погибший владел рядом фирм, которые занимаются строительством ("Сват Плюс"), добычей песка и гравия в Тернопольской области ("Верес ЛТД"), ремонтом автомобилей ("Атланта-АТ"), а также ночным клубом "Юкатан" в Пустомытах. В 2006 году он был фигурантом в деле о самовольном захвате земли возле кафе-бара "Кобра" в Городке.
По данным источников издания, Иваничко был связан с игорным бизнесом во Львове и одним из местных криминальных авторитетов.
В полиции считают, что ключевой версией убийства являются разборки криминальных группировок.
Напомним, что Mitsubishi Pajero взорвали около 06:00 на частной территории вблизи базы отдыха в селе Княжий Мост Мостиского района. Взрывное устройство сработало, когда 41-летний Тарас Иваничко садился в автомобиль.
На место преступления прибыли несколько десятков полицейских с взрывотехниками и кинологами. Правоохранительные органы усилили патрулирование трассы Львов-Шегини, патрули останавливают авто и проверяют документы у водителей.
Ранее сообщалось, что под Одессой обстреляли автомобиль известного общественного активиста Демьяна Ганула.
по теме
В Николаеве бандиты похитили польского бизнесмена на его же Porshe (видео)
Похищенный бизнесмен является гражданин Польши. Он занимается криптовалютой, вероятно похитители собирались требовать выкуп за его освобождение
В центре Харькова нашли завернутый в ковер труп (фото)
В полицию сообщили о большом пакете возле гаражей, от которого исходит неприятный запах
Расчленили и закопали: под Одессой подростки жестоко убили пожилого турка (видео)
Девушка призналась, что ранее имела интимные отношения с погибшим. Причиной его убийства называет месть
В перестрелке во время похорон в Чикаго пострадали 14 человек
В июле в Чикаго резко возросло количество насильственных преступлений: 17 человек, в том числе двое детей, были убиты, 87 человек ранены
Взрыв возле метро "Шулявская" в Киеве полиция расследует как хулиганство (видео 18+)
В результате взрыва неизвестного предмета в урне позлен входа в метро пострадали четыре человека