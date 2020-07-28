В результате взрыва автомобиля Mitsubishi Pajero в селе Княжий Мост во Львовской области погиб 41-летний львовский бизнесмен Тарас Иваничко. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Погибший владел рядом фирм, которые занимаются строительством ("Сват Плюс"), добычей песка и гравия в Тернопольской области ("Верес ЛТД"), ремонтом автомобилей ("Атланта-АТ"), а также ночным клубом "Юкатан" в Пустомытах. В 2006 году он был фигурантом в деле о самовольном захвате земли возле кафе-бара "Кобра" в Городке.

По данным источников издания, Иваничко был связан с игорным бизнесом во Львове и одним из местных криминальных авторитетов.

В полиции считают, что ключевой версией убийства являются разборки криминальных группировок.

Напомним, что Mitsubishi Pajero взорвали около 06:00 на частной территории вблизи базы отдыха в селе Княжий Мост Мостиского района. Взрывное устройство сработало, когда 41-летний Тарас Иваничко садился в автомобиль.

На место преступления прибыли несколько десятков полицейских с взрывотехниками и кинологами. Правоохранительные органы усилили патрулирование трассы Львов-Шегини, патрули останавливают авто и проверяют документы у водителей.

Ранее сообщалось, что под Одессой обстреляли автомобиль известного общественного активиста Демьяна Ганула.