Глава "Медичні закупівлі" Жумадилов закупает томографы, которые не соответствуют техтребованиям - эксперт [ Редактировать ]
Директор ГП "Медичні закупівлі" Арсен Жумадилов запукает китайскими томографы по стоимости оригинала, которые не соответствуют техническим требованиям. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Кирилл Сазонов.
"Директор ГП "Медичні закупівлі" Арсен Жумадилов пытается провернуть "оборудку" на китайских томографах, на которой заработают все, кроме украинской медицины и украинских пациентов. Начнем с того, что "Медичні закупівлі" объявили конкурс на закупку томографов, в котором победила компания "АФС Медицинтехнік". Эта компания якобы является официальным представителем Philips в Украине", - написал эксперт.
При этом, по его словам, "АФС Медицинтехнік" принадлежит компании "АФС МЕДИЦИНТЕХНІК ГМБХ". Этой компанией, отмечает Сазонов, в свою очередь владеет гражданин России Александр Халимов, который через другие свои фирмы сотрудничает, помимо прочих, с Минобороны РФ.
"Так что выбор компании, которая получит 15 миллионов очевидно очень странный", - написал он.
Кроме того, Сазонов отметил, что предлагаемые томографы - не оригинальное оборудование, а китайские аналоги, которые Арсен Жумадилов закупает по цене сопоставимой со стоимостью оригинала. Кроме того, по мнению эксперта, оборудование не соответствует техническим характеристикам, которые указаны в конкурсе.
"Господин Жумадилов закупает дешевое китайское оборудование, по цене оригинала, которое затем наши врачи не смогут использовать в своей работе. И все это пытаются прикрыть "экономией бюджета", хотя по факту это его прямое и бессмысленное растрачивание", - подытожил Кирилл Сазонов.
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