В пятницу, 16 октября, в сети появилось необычное видео. Им поделился пользователь Nazar Dorosh в Instagram.

Молодой человек снимает уникальные видео про Украину. Его работы всегда пользуются популярностью и быстро "разлетаются" в сети.

В кадре нового ролика мужчина стоит на вершине воздушного шара с чашечкой кофе. Видео уже собрало тысячи лайков и восторженных комментариев.

"Доброе утро", - именно так подписал ролик автор.

Напомним, Dorosh уже знаком украинцам, одно из видео про достопримечательности Украины стало едва ли не самым популярным среди пользователей сети.