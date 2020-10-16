С кофе на вершине воздушного шара: видео украинца покорило Интернет [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, в сети появилось необычное видео. Им поделился пользователь Nazar Dorosh в Instagram.
Молодой человек снимает уникальные видео про Украину. Его работы всегда пользуются популярностью и быстро "разлетаются" в сети.
В кадре нового ролика мужчина стоит на вершине воздушного шара с чашечкой кофе. Видео уже собрало тысячи лайков и восторженных комментариев.
"Доброе утро", - именно так подписал ролик автор.
Напомним, Dorosh уже знаком украинцам, одно из видео про достопримечательности Украины стало едва ли не самым популярным среди пользователей сети.
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