В п’ятницю ввечері, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", кандидат в мери Полтави, "Партія простих людей" Сергій Каплін прокоментував опитування президента в день виборів.

"Позиція Зеленського була в тому, щоб об'єднати українське сусіпільство. Але усі 5 питань розділять українське суспільство. Це буде суттєвий крок назад. Що потрібно було запитати президенту у громадян, для того, що об'єднати суспільство? Перше, чи згодні ви з тим, що комунальні платежі в сукупності повинні не перевищувати 10% від доходу родини. І це би об'єднало українців і вони б проголосували і всі побігли б на вибори. Друге, чи готові ви, щоб весь український газ віддавали по 2,50 українцям?" - наголосив депутат.

"Так як це записано в Конституції та в законі про комерційни обіг газу. Третє, чи готові ви підтримати ідею президента, аби мінімальна пенсія була не нижче 5000 грн? Четверте, чи готові ви підтримати ідею президента, що мінімальна зарплата була не менше 10000. Була проведена демонополізація, деолігархізація. І ось це об'єднало би людей і це б реально створил би умови, щоб люди прийшли на вибори. Чому ви не хочете це робити? Відповідаю: тому що ви хочете погратись із простим українським народом у небезпечну гру заманювання на виборчу дільницю. Вже нічого з того, що ви пропонуєте як політична партія - не працює та не приваблює українського виборця", - зауважив Каплін.