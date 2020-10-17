Украине необходимо сделать прозрачным рынок газа. Только тогда местные власти смогут устанавливать понятные и подъемные для населения тарифы на коммунальные услуги. Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу "МИР или ВОЙНА" на телеканале "Интер" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик.

Какой у нас рынок газа: есть газ собственной добычи, который в первую очередь добывает "Укргаздобыча". И есть российский газ, который мы перекупаем в силу опять же политиканских вещей у европейских прокладок. В нормальном государстве власть должна установить нормальную цену на газ. Вы говорите нельзя сделать единый тариф. Да, сделать единый тариф для всех муниципалитетов сделать нельзя. И тариф действительно должен устанавливать каждый муниципалитет исходя из качества сетей.

Политик считает, что за тарифы ЖКХ должна отвечать местная власть, потому что теплоснабжающие предприятия они в основном коммунальные - предприятия местного подчинения. Но призвал центральную власть в Киеве обеспечить справедливые тарифы на газ для населения и электроэнергию.

Есть вещи которые должны решаться на уровне государства - это цена на газ и никакого здесь рынка нет, перестаньте обманывать людей. И цена на электроэнергию. Никто не задается вопросом почему у нас электроэнергия самая дорогая в Европе. Кто устанавливал эти тарифы? Конечно, переложить эти вещи на местную власть - преступно. Но с другой стороны необходимо дать права и возможности местной власти решать вопросы и привлекать инвестиции в модернизацию тех же ТЭЦ, например Одесской.

Напомним, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения. Цена для потребителей зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.