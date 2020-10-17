Ломаченко-Лопес: букмекеры спрогнозировали итог боя [ Редактировать ]
В ночь с 17 на 18 октября в 5:00 по киевскому времени в Лас-Вегасе состоится бой чемпиона мира WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.
Букмекеры считают явным фаворитом украинского чемпиона, сообщает "РБК-Украина".
На победу Ломаченко принимают ставки с коэффициентом 1,25, в то же время, на триумф Лопеса этот показатель составляет 4,00. Ничейный результат, который в боксе является редкостью, оценен высоким коэффициентом в 21,00.
Специалисты уверены, что украинец выиграет по очкам, коэффициент на такой исход равен 1,83, а на то, что Ломаченко одержит досрочную победу - 3,25.
Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Ранее сообщалось, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой.
по теме
"Игры Непокоренных" в Украине впервые состоятся онлайн
Соревнования будут проходить в шести видах спорта
Третий бой Фьюри с Уайлдером не состоится
Фьюри теперь планирует провести поединки с другими боксерами
Гарсия - Спенс: названа новая дата боя
21 ноября не состоится бой между чемпионами WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и Дэнни Гарсией
В Харькове внезапно умер участник международного марафона
Он потерял сознание на дистанции