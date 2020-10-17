В ночь с 17 на 18 октября в 5:00 по киевскому времени в Лас-Вегасе состоится бой чемпиона мира WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

Букмекеры считают явным фаворитом украинского чемпиона, сообщает "РБК-Украина".

На победу Ломаченко принимают ставки с коэффициентом 1,25, в то же время, на триумф Лопеса этот показатель составляет 4,00. Ничейный результат, который в боксе является редкостью, оценен высоким коэффициентом в 21,00.

Специалисты уверены, что украинец выиграет по очкам, коэффициент на такой исход равен 1,83, а на то, что Ломаченко одержит досрочную победу - 3,25.​

Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой.