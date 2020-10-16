Организационный комитет "Игр Непокоренных" в Украине объявил о начале первых онлайн-соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов - "Игры Непокоренных 2.0".

Соревнования будут проходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что это первые мультиспортивные адаптивные соревнования в Украине в виртуальном формате.

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"Игры Непокоренных" нужны всему обществу, чтобы все могли увидеть, что мы, ветераны - такие же, как и все остальные люди, и даже немножко лучше... Этот проект помогает не замыкаться в себе, сделать шаг к победе над собственными проблемами физического или психического состояния", - отметил генеральный директор Директората реабилитации, медицинского обеспечения и социальной реадаптации Министерства по делам ветеранов Украины Всеволод Стеблюк.

Формат онлайн-соревнований предусматривает, что соревновательная борьба происходит виртуально, каждый участник самостоятельно выбирает место, где именно будет его выступление или подход к снаряду. Все, что нужно для участия - желание соревноваться и средства цифровой фиксации результата.

Регистрация участников "Игр Непокоренных 2.0 ONLINE" продлится с 12 по 25 октября 2020 года.

Непосредственно виртуальные соревнования состоятся с 31 октября по 22 ноября 2020 года.

6 декабря 2020 в прямом эфире на социальных платформах Invictus Games Team Ukraine в Facebook и YouTube официально объявят результаты и наградят победителей в каждой дисциплине первых в Украине "Игор Непокоренных 2.0. ONLINE". Медали пришлют всем участникам соревнований.

Ранее сообщалось, что Лигу чемпионов по хоккею отменили.