Стало известно, где пройдет бой Ломаченко - Лопес [ Редактировать ]
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Fight News рассказал, где пройдет объединительный бой в легком весе между обладателем титулов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко и чемпионом IBF кубинцем Теофимо Лопесом.
Все детали по бою между Ломаченко и Лопесом утверждены. Он пройдет 17 октября в "пузыре" внутри MGM Grand в Лас-Вегасе. Лопес проводит свой тренировочный лагерь в Нью-Джерси, Ломаченко же начал подготовку в Украине, а затем прилетел в США. Здесь у него есть дом, а также он является обладателем грин-карты, дающей ему вид на жительство в США. Поэтому проблем с тем, чтобы добраться сюда, у Василия не было.
По данным ESPN, поединок состоится во многом благодаря тому, что Ломаченко пошел на уменьшение своей доли призовых ($3,25 млн) в пользу Лопеса ($1,5 млн).
Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом называют важнейшим событием года в мире бокса. Ведь на кону стоит редчайший титул в боксе - абсолютного чемпиона мира. Им становится боксер, собравший все четыре значимых чемпионских звания.
32-летнему Василию Ломаченко (14-1, 10 KO) принадлежат чемпионские пояса в легком весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
22-летний Теофимо Лопес (15-0, 12 KO) в декабре выиграл звание Международной боксерской федерации (IBF).
Большинство ресурсов, составляющих неофициальные рейтинги бойцов вне зависимости от весовой категории, традиционно включают Василия Ломаченко в топ-3 лучших боксеров.
В рейтинге ESPN он находится на первом месте, а в наиболее авторитетном рейтинге The Ring - на втором после средневеса Сауля Альвареса.
Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца".
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