У Львові турніром з бодібілдингу вдарили по карантину [ Редактировать ]
У Львові попри карантинні обмеження щодо масових заходів провели турнір з бодібілдінгу. Учасники з'їхалися з усієї України і їх кількість була значно вищою за дозволену санітарними нормами.
Захід проінспектувала наша Христина Гашенко. Скільки порушень там нарахувала - дивіться у сюжеті.
На вході в приміщення, де відбуваються змагання, глядачів оглядає охорона. Утім температуру не міряють.
При вході є працівники самого того приміщення, закладу, які міряли температуру. - Ми не бачили їх. - Не можу знати.
Далі, в невеликому коридорі, спортсмени з тренерами готуються до виступу. Хтось розігріває м'язи, а хтось вчиться правильної постави. Тут як досвідчені чоловіки, так і юні дівчата.
Спину більше дотягни, лікоть, чуть-чуть вперед. Ноги прижала.
Христина Шумовська - куховарка. Працює в одному з львівських ресторанів. І уже як 2 роки тренується у залі. На турнірі вперше.
Христина Шумовська, учасниця турніру:
Спочатку я просто почала ходити в зал, я просто займалась для себе. Я зрозуміла, що це моє, що це мені подобається, тому я вирішила виступати на змаганнях.
Тренери зізнаються: дівчат навчати цього виду спорту простіше і легше.
Сергій Клемчук, тренер:
Чоловіки швидше здаються ніж дівчата. У дівчат больовий поріг вищий, відповідно об'єм роботи можна вищий зробити і все.
Через карантин до спортзаходу не допустили атлетів з Польщі, Білорусі, Молдови, Казахстану та Азербайджану. У турнірі беруть участь лише українці. Цього разу вдвічі менше. Не більше, ніж шістдесят учасників.
Сергій Бабчук, суддя міжнародної категорії:
90 відсотків виступаючі - це тренери. Фітнес індустрія фактично лягла повністю, люди не відвідують тренажерні зали по багатьом причинам і фінансові причини, деякі бояться ковіду.
В учасників турніру ПЛР тест організатори не вимагали. Одягати маски також не обов'язково.
Ярослав Пшемінський, організатор заходу:
А маски? - Маски видаються. - Але тут ніхто не ходить у масках. - Ну, очевидно спортсмени гримуються, одягнути маску цей грим зітреться і він буде програшно виглядати на сцені.
А ось на сцені грим впевненості не всім додає. Чоловіки помітно хвилюються. А деяким дівчатам бракує і здоров'я. Через погане самопочуття одній із учасниць довелось залишити турнір.
Деякі бодібіллери заради перемоги у турнірі вдалися до креативу. Свій виступ показали у кількох сценічних образах.
Дмитро, учасник турніру:
У цьому році захотілося щось цікаве зробити для глядачів, щоб всі кайфонули, бо наш спорт - це шоу, на першому плані.
Призові місця - у спортсменів з Києва, Львова та Харкова. Організатори сподіваються вже в травні у Львові провести масштабніші змагання, без карантину, за участі міжнародних спортсменів.
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