У Львові попри карантинні обмеження щодо масових заходів провели турнір з бодібілдінгу. Учасники з'їхалися з усієї України і їх кількість була значно вищою за дозволену санітарними нормами.

Захід проінспектувала наша Христина Гашенко. Скільки порушень там нарахувала - дивіться у сюжеті.

На вході в приміщення, де відбуваються змагання, глядачів оглядає охорона. Утім температуру не міряють.

При вході є працівники самого того приміщення, закладу, які міряли температуру. - Ми не бачили їх. - Не можу знати.

Далі, в невеликому коридорі, спортсмени з тренерами готуються до виступу. Хтось розігріває м'язи, а хтось вчиться правильної постави. Тут як досвідчені чоловіки, так і юні дівчата.

Спину більше дотягни, лікоть, чуть-чуть вперед. Ноги прижала.

Христина Шумовська - куховарка. Працює в одному з львівських ресторанів. І уже як 2 роки тренується у залі. На турнірі вперше.

Христина Шумовська, учасниця турніру:

Спочатку я просто почала ходити в зал, я просто займалась для себе. Я зрозуміла, що це моє, що це мені подобається, тому я вирішила виступати на змаганнях.

Тренери зізнаються: дівчат навчати цього виду спорту простіше і легше.

Сергій Клемчук, тренер:

Чоловіки швидше здаються ніж дівчата. У дівчат больовий поріг вищий, відповідно об'єм роботи можна вищий зробити і все.

Через карантин до спортзаходу не допустили атлетів з Польщі, Білорусі, Молдови, Казахстану та Азербайджану. У турнірі беруть участь лише українці. Цього разу вдвічі менше. Не більше, ніж шістдесят учасників.

Сергій Бабчук, суддя міжнародної категорії:

90 відсотків виступаючі - це тренери. Фітнес індустрія фактично лягла повністю, люди не відвідують тренажерні зали по багатьом причинам і фінансові причини, деякі бояться ковіду.

В учасників турніру ПЛР тест організатори не вимагали. Одягати маски також не обов'язково.

Ярослав Пшемінський, організатор заходу:

А маски? - Маски видаються. - Але тут ніхто не ходить у масках. - Ну, очевидно спортсмени гримуються, одягнути маску цей грим зітреться і він буде програшно виглядати на сцені.

А ось на сцені грим впевненості не всім додає. Чоловіки помітно хвилюються. А деяким дівчатам бракує і здоров'я. Через погане самопочуття одній із учасниць довелось залишити турнір.

Деякі бодібіллери заради перемоги у турнірі вдалися до креативу. Свій виступ показали у кількох сценічних образах.

Дмитро, учасник турніру:

У цьому році захотілося щось цікаве зробити для глядачів, щоб всі кайфонули, бо наш спорт - це шоу, на першому плані.

Призові місця - у спортсменів з Києва, Львова та Харкова. Організатори сподіваються вже в травні у Львові провести масштабніші змагання, без карантину, за участі міжнародних спортсменів.