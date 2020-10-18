Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу Источник: соцсети

Американский боксер Теофимо Лопес победил украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

Им становится боксер, собравший все четыре значимых чемпионских звания: по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF).

Поединок из 12 раундов прошел в Лас-Вегасе.

Судьи единогласно признали 23-летнего Лопеса победителем, теперь он стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. До этого у него был пояс IBF. Эта победа стала для него 16 на профессиональном ринге (12 - нокаутом).

32-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и WBC. Это поражение стало вторым в его карьере, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).

Ранее сообщалось, что чемпиону мира по боксу из России дали срок за сексуальное домогательство.