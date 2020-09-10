В книге американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" приводятся выдержки из писем, который лидер КНДР Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу. В руки двукратного обладателя Пулитцеровской премии попали копии 27 писем диктатора, два из них опубликованы CNN.

Руководитель Северной Кореи обращается к американскому президенту "Ваше Превосходительство". Он передает привет его супруге Мелании и поздравляет Трампа с днем рождения, желая здоровья.

О первой встрече личной встрече в Сингапуре в июне 2018 года Ким Чен Ын писал:

Не могу забыть момент, когда я крепко держал руку Вашего Превосходительства... и надеюсь вновь пережить честь того дня. Как я уже упоминал тогда, для меня большая честью установить личные отношения с таким человеком, как Ваше Превосходительство.

После второй встречи во Вьетнаме в 2019 году лидер самой закрытой страны в мире написал:

Каждая минута, которую мы с вами разделили 103 дня назад в Ханое, была моментом славы, который остается драгоценным воспоминанием. Я верю, что глубокая и особая дружба между нами будет работать, как волшебная сила, устраняя все препятствия.

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Как пишет Daily Mail, Ким Чен Ын в личном разговоре с американским коллегой называл его предшественника Барака Обаму "засранцем" (a**hole - ред.). Об этом сам Трамп рассказал в беседах с Вудвордом. Глава Белого дома считает Ким Чен Ына "очень умным".

Ким Чен Ын поделился с президентом США подробностями о казни своего дяди - Чан Сон Тхека, занимавшего высокий руководящий пост. В 2013 году племянник обвинил его в измене и приказал расстрелять из зенитных орудий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против КНДР, а Северная Корея взорвала межкорейский офис связи.