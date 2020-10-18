У Харкові підірвали старий елеватор [ Редактировать ]
Що робити з небезпечними аварійними спорудами сьогодні продемонстрували у Харкові. Там у центрі міста підірвали старий елеватор. Рух транспорту перекрили на годину. Автобуси і маршрутки пустили в об'їзд. А очевидці все фільмували на телефони. Приміщення елеватора не використовували двадцять п'ять років. Підірвати його вирішили через високу аварійність.
Крім того, там полюбляли відпочивати екстремали - руфери. Один з них чотири роки тому зірвався з шістдесятиметрової висоти і загинув. Рятувальники кажуть, від усієї споруди позбавлятися не будуть. Розберуть лише деякі внутрішні конструкції.
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