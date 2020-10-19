На території Франції вони перебувають без документів

Понад дві сотні іноземців вишлють із Франції після жорстокого вбивства вчителя. Це нелегальні мігранти, яких підозрюють у радикальному ісламізмі, повідомив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.

На території Франції вони перебувають без документів. Більшість - у в'язницях. Також, після скоєного убивства, французький уряд ініціював створення стратегії реагування на погрози працівникам освіти.