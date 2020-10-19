Франція вишле з країни дві сотні ісламістів [ Редактировать ]
Понад дві сотні іноземців вишлють із Франції після жорстокого вбивства вчителя. Це нелегальні мігранти, яких підозрюють у радикальному ісламізмі, повідомив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.
На території Франції вони перебувають без документів. Більшість - у в'язницях. Також, після скоєного убивства, французький уряд ініціював створення стратегії реагування на погрози працівникам освіти.
по теме
У Франції тисячі людей вшанували пам'ять вбитого ісламістом вчителя
На території Франції вони перебувають без документів. Більшість - у в'язницях. Також, після скоєного убивства, французький уряд ініціював створення стратегії реагування на погрози працівникам освіти
Во Франции тысячи людей вышли почтить память убитого учителя (фото, видео)
Тысячи людей во Франции вышли почтить память убитого учителя
Вбивча свобода слова: Францію сколихнув резонансний теракт
У Франції жорстоко вбили вчителя історії, який під час занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда - хто вчинив злочин і чому у поліції говорять про десятки спільників?
Дело Гандзюк: одному из фигурантов огласили приговор
Нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 в Херсоне
Пандемія COVID-19: Франція запроваджує комендантську годину
Будуть зачинені всі заклади, а люди не зможуть виходити на вулицю без поважної причини - інакше штраф