У Франції тисячі людей вшанували пам'ять вбитого ісламістом вчителя [ Редактировать ]
Тисячі людей у Франції вийшли на вулиці, щоб ушанувати пам'ять вчителя Самюеля Паті. Його убили, бо під час занять він показував учням карикатури на пророка Магомета. Злочин, який сколихнув усю країну, стався у п'ятницю. 18-річний хлопець ножем перерізав горло вчителя.
Поліцейські застрелили нападника. Той виявився чеченцем, який народився в Москві. За причетністю до нападу затримали ще 11 людей, зокрема й родичів нападника вони публікували в соцмережах погрози на адресу викладача.
Антуан Каррільо, учасник акції:
Учитель - одна з найважливіших професій. Усе починається з освіти. Навчання формує правильний світогляд людини. І це не політики його змінюють. Світ не може існувати з такими злочинами.
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