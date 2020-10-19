Тисячі людей у Франції вийшли на вулиці, щоб ушанувати пам'ять вчителя Самюеля Паті. Його убили, бо під час занять він показував учням карикатури на пророка Магомета. Злочин, який сколихнув усю країну, стався у п'ятницю. 18-річний хлопець ножем перерізав горло вчителя.

Поліцейські застрелили нападника. Той виявився чеченцем, який народився в Москві. За причетністю до нападу затримали ще 11 людей, зокрема й родичів нападника вони публікували в соцмережах погрози на адресу викладача.

Антуан Каррільо, учасник акції: